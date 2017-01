Exclusief: De Romeo's geven eerste beelden van film H.I.T. prijs in nieuwe clip

Door: redactie

27/01/17 - 16u20

video De Romeo's blijven "all over the place". Na de docusoap op Eén en de lancering van hun eigen frituursnack speelt hun eerste langspeelfilm 'H.I.T.' vanaf 15 maart in de zalen. Maar ook op muzikaal vlak zitten Gunther Levi, Davy Gilles en Chris van Tongelen niet stil. Morgen verschijnt 'Vrienden voor altijd', het eerste album in anderhalf jaar tijd. De titeltrack is na 'Waanzin' en de de Sorry Voor Alles-hit 'Cabrio' de derde single van hun nieuwe plaat.