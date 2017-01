Gert Verhulst presenteert latenightshow vanop zijn luxejacht

Mark Coenegracht

27/01/17 - 10u20 Bron: Eigen berichtgeving

Hij had er een exclusieve overeenkomst met VIER voor over - en dus minder tv-plezier op VRT en VTM. Maar straks wordt zijn grootste jeugddroom, een dagelijkse show presenteren, werkelijkheid. "Dit heb ik altijd al willen doen. Mijn agenda is leeg, ik ben er helemaal klaar voor."

Gert Verhulst.

De show zal dit voorjaar in de late avond worden uitgezonden vanop de Evanna, Verhulsts eigen luxejacht. Dat ligt aangemeerd in het Antwerpse Willemdok, in de schaduw van het MAS.



"Mijn ultieme jeugddroom"

Het is de eerste keer sinds het floppen van het actuamagazine 'De Kruitfabriek', toen met Tom Lenaerts als kapitein, dat VIER met een dagelijkse latenightshow uitpakt. Naar eigen zeggen droomt Verhulst er al zijn hele leven van -of toch sinds hij in 1987 bij de VRT begon als omroeper- om zijn eigen praatbarak te mogen leiden.



"Dit is de aanzet om mijn ultieme jeugddroom te verwezenlijken", zegt hij. "De aanzet, hé. Want ik ga het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Maar het klopt dat deze show één van de dingen is die ik altijd al heel graag heb willen doen. Ik voel me er ook helemaal klaar voor. Ik ben zelfzekerder ook, en voel mensen veel beter aan dan pakweg tien jaar geleden."



Tien weken

In 'Gert Late Night' praat hij met gasten die aan boord van zijn jacht verblijven. De bedoeling is dat Verhulst op zijn bekende, doortastende wijze de show -die door VIER zelf wordt geproduceerd- zal leiden. "Het programma zal tien weken lopen, van maandag tot en met donderdag. We gaan elke avond zo goed als live, met mensen die een week lang bij mij te gast zijn."



De show zal ook vaste rubrieken krijgen. James Cooke (32) -eerder al te zien naast Karen Damen in 'Nieuwe Buren' op VIJF- is één van de namen die opduiken. "Inderdaad, mijn goeie vriend James zal nu en dan in de weg lopen", lacht Verhulst.