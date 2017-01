"Madonna adopteert meisjestweeling uit Malawi"

Suzanne Borgdorff

26/01/17 - 20u38 Bron: Daily Mail

Madonna, hier op bezoek in een schooltje in Malawi in 2014, heeft al twee geadopteerde kindjes. © afp.

Superster Madonna zit middenin een proces om een tweeling van vier jaar oud uit Malawi te adopteren. Volgens de Britse krant Daily Mail is de zangeres in een ver gevorderd stadium om de meisjes Stella en Esther bij haar gezin te voegen.