Chris Dusauchoit op Twitter: "Ik ben slachtoffer van seksueel misbruik"

Door: redactie

26/01/17 - 11u33 Bron: Twitter

Chris Dusauchoit op de begrafenis van zanger Luc De Vos, in augustus 2014. © Photo News.

"Ik ben slachtoffer van seksueel misbruik. Ik heb recht van spreken." Het was er opeens uit: Chris Dusauchoit reageerde gisteren furieus op Twitter, nadat het nieuws bekend was geraakt dat oud-bisschop Roger Vangheluwe tijdens een confrontatie met een van zijn slachtoffers staalhard alle feiten ontkende. "Seksuele roofdieren zijn de witgekalkste graven."

Dat Roger Vangheluwe zich gisteren onbetuigd liet tijdens de confrontatie met Kris Verduyn, een van de slachtoffers die hij 25 jaar geleden zou hebben misbruikt, heeft bij velen kwaad bloed gezet. Zo ook bij Vlaams radio- en televisiepresentator Chris Dusauchoit. Hij kroop achter zijn computer en startte op Twitter een discussie met Joris van Cauter, raadsman van Vangheluwe.



"Ik ben nog nooit een roofdier tegengekomen dat met bloed om de mond enkel beweert dat het op een wortel kauwt", tweette Dusauchoit. Van Cauter, die gisteravond liet verstaan het vermoede slachtoffer van Roger Vangheluwe een "fantast" te noemen, zei dat Dusauchoit wel "erg middeleeuws" reageerde. "Van een journalist verwacht ik meer."



Het gesprek ging over en weer, in maximaal 14O tekens. Van Cauter vond het onderwerp te ingewikkeld en te complex om zomaar op Twitter te gooien, waarop de presentator een gevat antwoord klaar had: "Au contraire, seksueel misbruik is erg geschikt voor tweets. Ik zeg in één woord: NOOIT."



Dusauchoit wilde gisteravond alvast niets meer kwijt over de feiten, maar dat het nieuws hem woedend maakte, was meer dan duidelijk. "Ik zal NOOIT daders van seksueel geweld vergeven. Sorry voor de capslock, maar NOOIT. Schrap zijn naam uit de Heilig Bloedkapel, godverdomme!"