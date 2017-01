Pamela Anderson bezoekt vluchtelingen in Calais en Duinkerke, Marine Le Pen niet welkom

Bewerkt door: LB

25/01/17 - 13u46 Bron: La Voix Calais, BFMTV, Le Figaro

Pamela Anderson ging dekens, handschoenen, mutsen, fruit en kleurboeken uitdelen in het kamp in Grande-Synthe. © La Voix.

De Canadees-Amerikaanse actrice bezoekt vandaag het vluchtelingen- en migrantenkamp in het Noord-Franse Grande-Synthe (Duinkerke), eerder op de dag bezocht ze een opslagplaats met hulpgoederen van een hulporganisatie. Gisteren was Marine Le Pen, voorzitter van het extreemrechtse Front National, was gisteren niet welkom in het vluchtelingenkamp in Grande-Synthe.

Vanochtend bezocht ze in Calais vrijwilligers van hulporganisatie L'Auberge des Migrants. Na een kort bezoek trok ze naar het kamp in Grande-Synthe, waar ze ook slechts een kwartiertje was. Ze trok naar de nabijgelegen supermarkt Auchan, waar ze dekens, handschoenen, mutsen, fruit en kleurboeken kocht die ze vervolgens uitdeelde in het kamp.



Wat kan jij doen?

"Ik wilde al lang de jungle in Calais bezoeken. Nu dat niet meer bestaat, wilde ik dit kamp in Grande-Synthe bezoeken. Iedereen zou moeten komen kijken wat er hier gebeurt en zich afvragen welke hulp hij of zij kan bieden", zei Anderson.



Heel wat bekenden gingen Anderson voor in Calais. Street artist Banksy maakte drie muurschilderingen in 'the jungle' en in Calais, acteur Jude Law droeg in het theater in het kamp teksten van vluchtelingen voor en kort voor de ontmanteling van het kamp maakte zangeres Lily Allen er een reportage voor de BBC. Lees ook Vluchtelingen uit Calais overspoelen Brusselse treinstations

