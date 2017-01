Door: redactie

25/01/17 - 14u05

34 kaarsjes, zoveel mag deze BV er vandaag uitblazen. En ter ere van haar verjaardag deelt ze een foto uit haar kindertijd. Maar weet jij wie het is?

Wij vinden het moeilijk om te zien, maar op de foto prijkt de jongere versie van Astrid Coppens (voorheen Bryan). De jarige dame eert haar mama voor de gelegenheid op Instagram: "January 25 1983 Mommy, this is actually your day. Thanks for giving me a life to live #birthday #birthdaygirl", schrijft ze. Happy Birthday, Astrid!