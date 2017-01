Radiostation bant muziek Madonna wegens speech tijdens 'Women's March'

Door: redactie

25/01/17 - 12u43

Madonna speechte zaterdag op de Women's March in Washington. © ap.

De muziek van Madonna is "tot in het oneindige" verboden op het Texaanse radiostation HITS 105 nadat de zangeres een toespraak hield tijdens de 'Women's March' van het voorbije weekend. Voor een publiek van naar schatting 500.000 mensen zei Madonna dat ze boos was na de verkiezingen en dat ze "er vaak aan dacht het Witte Huis op te blazen".

Daarop liet HITS 105, uit Texarkana, gisteren weten dat het station "tot in het oneindige" de muziek van Madonna uit haar programmatie bant.



"Dat is geen politieke zaak, het is een kwestie van patriottisme. We willen haar songs niet meer spelen en dus geen royalties betalen aan een artiest die on-Amerikaanse gevoelens verspreidt", stelt radiomanager Terry Thomas. "Mochten alle radiostations ons voorbeeld volgens, zou dat een sterke economische boodschap aan Madonna zijn".



Fans van Madonna schreven op de facebookpagina van HITS 105 dat het station de controverse aanwendt om publiciteitsredenen.



Madonna oogstte met haar opmerkingen over het Witte Huis veel kritiek. De voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Newt Gingrich opperde zelfs dat ze gearresteerd moest worden. In een post op Instagram drong Madonna er op aan dat haar uitspraken uit hun context gerukt waren.



"Ik ben niet gewelddadig, ik promoot geen geweld en je moet mijn toespraak in zijn geheel horen en er niet één zin uit lichten", schreef ze.



"Ik gebruikte beeldspraak en deelde twee zienswijzen: één waarbij je hoopvol bent, een andere waarbij je woede voelt, wat bij mij het geval was".



"Maar ik weet dat het niets oplost als je vanuit je woede handelt. De enige manier om dingen te veranderen, is het met liefde te doen".