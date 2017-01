An Lemmens op krukken na val van paard

Door: redactie

25/01/17 - 12u47

Wie aan paardrijden doet, wil er af en toe wel eens afvallen. Presentatrice An Lemmens mocht dat gisteren aan den lijve ondervinden.

"Heb je werkelijk hét liefste paard van de wereld, slaag je er alsnog in om eronder te belanden #gevaarlijkglad #slippertje", schreef Lemmens gisteren bij een foto op Instagram. Wat er precies aan de hand is, verlapt ze niet, maar aan de krukken en de gezwollen voet te zien heeft ze toch iets bezeerd.



Lemmens krijgt onder de foto heel wat steunbetuigingen, ook van BV's. Rani De Coninck laat onder meer weten dat ze nu toch twijfelt om zelf nog te gaan paardrijden. Lemmens zelf zal echter waarschijnlijk snel weer in het zadel kruipen. "Zeker zelf proberen, maar misschien niet als het zo glad is", antwoordde ze.