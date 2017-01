Kürt Rogiers woonde samen met de knapste man ter wereld

Door: redactie

25/01/17 - 11u08 Bron: TV Familie

© kos.

De Nederlandse acteur Michiel Huisman werd onlangs uitgeroepen tot de knapste man ter wereld (en iedereen die Game of Thrones zag, zal dat wel beamen). Het is intussen een grote ster, maar hij begon ooit als een kleine vis op de set van de tv-serie 'Costa!', waar hij samenleefde met niemand minder dan Kürt Rogiers.

TV Familie contacteerde Kürt en vroeg hem naar zijn geschiedenis met de knapste man ter wereld. "Hij had geen kapsones. Hij was wel enorm sportief, speelde rugby en voetbal. Ik geloof trouwens dat knappe mannen hun uiterlijk danken aan hun genen en niet aan een crèmeke", aldus Rogiers. "Ik weet nog: de omschrijving van Michiels rol was 'mooie, bronstige, gespierde jongeman met sixpack'. Mijn personage werd omschreven als 'mollige, ranzige Belg'. Ik dacht: awel merci, da's ook een compliment! Want ja, de regisseur vond mij geknipt voor die rol!"



De twee collega's - Kürt speelde eveneens een propper in de serie - kwamen goed overeen. "We hebben zelfs twee jaar een appartement in Salou gedeeld. Ik vond hem een topkerel. Heel ontwapenend ook. Hij mocht in 'Costa!' voor het eerst naast grote Nederlandse sterren spelen en was enorm onder de indruk."



Intussen is het contact helaas verwaterd. " Ik heb hem wel nog gezien op de set van de film 'Phileine zegt sorry'. Hij speelde de hoofdrol en ik een bijrol. Daarna is het contact verwaterd. Intussen is 't meer dan tien jaar geleden dat we elkaar spraken. Maar ik weet zeker: als we elkaar tegen het lijf zouden lopen, drinken we samen een pint en amuseren we ons. Zoals in de goeie ouwe tijd in Spanje."