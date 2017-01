Pascale Naessens: "Ik stond op het punt om te breken met Paul"

Door: redactie

Ze zijn intussen al 25 jaar gelukkig samen, maar de relatie tussen Pascale Naessens en Paul Jambers ging niet altijd over rozen. In Het Huis vertelt Pascale hoe ze ooit op het punt stond om de relatie stop te zetten.

Pascale (nu 47) was amper 22 toen ze een relatie begon met de 24 jaar oudere Paul Jambers. Het veroorzaakte een kleine storm, en veel mensen probeerden Pascale te overtuigen dat het geen goede match was. En op den duur begon dat te wegen, vertelt ze. "Ik had een goeie fles wijn gekocht, met het idee: misschien moet ik er een punt achter zetten. Ik was op weg naar Paul, in de wagen dacht ik: als ik hem nu graag zie en ik wil voor die man gaan, dan moet ik dat gewoon doen. Toen Paul de deur opendeed, zei ik:Ik heb een goeie fles wijn gekocht, we drinken op ­onze liefde."



Ze heeft Paul lang niet verteld over de vele negatieve reacties, al was Jambers ook niet verrast. "Ik wist ook wel dat haar ouders en haar omgeving niet enthousiast waren. Ik stond op de top van mijn bekendheid, ik had een reputatie, was veel ouder en bovendien nog eens de baas van haar broer. De pers viel haar ouders lastig met vragen, journalisten stonden met bloemen aan de deur van haar grootmoeder. Er werd veel geroddeld, ook binnen mijn bedrijf."



Hij vindt dat Pascale er goed mee omsprong. "Toen we trouwden, werd ook duidelijk dat we het meenden. Ik begrijp dat ze me die negatieve reacties aanvankelijk heeft bespaard, maar ze heeft die druk op jonge leeftijd goed doorstaan."