Kate Ryan siert cover Spaans modeblad

Door: redactie

23/01/17 - 22u42

© rv.

Kate Ryan siert dezer dagen de cover van het Spaanse modetijdschrift Pasarela de Asfalto. De Kempense zangeres treedt al zestien jaar op in Spanje en heeft ginds heel wat fans.

"Ik ben verre van een model", zegt ze in een bijhorend promofilmpje, "maar ik weet dat ik mooie benen heb. Dat heb ik van mijn moeder geërfd". Alvast één ding heeft Kate van haar 'bucket list' kunnen schrappen: voor de videoclip van 'Love Life' uit 2012 mocht ze als een Victoria's Secret-model de catwalk op, "en dat was altijd al een droom van mij".



De 36-jarige zangeres heeft een interesse in juwelen en zegt niet nee tegen dure kleren. Maar, benadrukt ze, echte luxe is voor haar tijd doorbrengen met familie en dat doet ze het liefst van al zonder make-up op.