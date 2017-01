Kijk hoe De Romeo's de geboorte van hun XXL frikandellen omtoveren tot een hilarisch feest

Door: redactie

23/01/17 - 19u35 Bron: eigen berichtgeving

'De Romeo's hebben de grootste'. En sinds vandaag wordt die ook geproduceerd bij snackfabrikant Van Reusel.

Chris, Davy en Gunther van Vlaanderens populairste showband werden uitgenodigd om de eerste 'Romeo's XXX Frikandel' geboren te zien worden. Daarna mochten de heren zelf hun nieuwste lekkernij inpakken en uiteraard proeven.



Grapjes over de 35 centimeter lange worst waren daarbij uiteraard niet van de lucht. Al zijn de heren er vooral heel trots op. "Dit is écht een product waar we voor de volle 100% achter staan. Eigenlijk is het zelfs een eer."



Van Reusel maakt dagelijks 15 ton 'Romeo's XXL frikandellen', of 4.000 worsten per uur. Op 13 februari arriveren de eerste daarvan in de frituur. (SVH)