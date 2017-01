Para's woest op Chris Van den Durpel om typetje: "Ik kon die muts wel van z'n kop kloppen"

KEN STANDAERT

23/01/17 - 05u00

Tal van paracommando's zijn woedend op komiek Chris Van den Durpel. Zijn nieuw typetje Kurt Maes, een klunzige para die gekke stoten uithaalt in het VTM-programma 'Allemaal Chris', is in het verkeerde keelgat geschoten. "Een gebrek aan respect voor onze baret."

In het rond springend op het liedje 'Soldiers of Love' van Liliane Saint-Pierre of verschrikt wegduikend wanneer er een ballon knapt in een drukke winkelstraat. Zo zet komiek Chris Van den Durpel paracommando Kurt Maes, zijn nieuwste typetje, neer. Tot afgrijzen van de huidige en vroegere lichtingen echte para's die via de sociale media hun gal spuwen over de sketches van Van den Durpel. "Humor van het allerlaagste niveau", klinkt het. "Bovendien is het een gebrek aan respect voor onze baret. Van den Durpel weet niet wat je allemaal moet presteren vooraleer je zo'n muts op je hoofd mag zetten. Hij zou beter eens een week komen meelopen met onze jongens in Marche-Les-Dames, en niet voor zo'n pampercursusje als Jani (Kazaltzis, die voor zijn programma 'Jani Gaat ...' een week stage liep bij de paracommando's red). Bovendien gaat hij ook losjes voorbij aan het feit dat we door deze binnenlandse opdracht minder tijd hebben om te trainen voor onze buitenlandse missies."