Escort van George Michael: "Ik weet hoe hij gestorven is"

De dood van George Michael is in een waas van mysterie gehuld. Een officiële doodsoorzaak is er vooralsnog niet. Een escort en ex-minnaar van de zanger meent het antwoord te kennen.

© reuters. Escort Paul Stag kwam in 2004 in contact met George Michael via een homoblad. Tot 2013 spraken ze vaak af. Dan ontmoette de zanger zijn nieuwe liefde Fadi Fawaz. Volgens de man was George verslaafd aan de seksdrug GHB tijdens hun 'relatie' die 9 jaar duurde.



GHB raakte eerste populair als partydrug. Gebruikers voelen zich ontremd, uitgelaten en leggen makkelijk contact. Maar het middel werkt ook verslavend. Het kan dodelijk zijn in grotere hoeveelheden of wanneer het met andere drugs vermengd wordt.



"George was er dol op. Hij hield er enorm van. Het is 100 procent zeker dat hij aan de drugs zat op de avond voor zijn dood", aldus de 48-jarige ex-minnaar en de leverancier van verdovende middelen. © ap.

De zanger gebruikte in berichtjes het codewoord 'champagne' om aan te geven dat hij een bestelling wilde plaatsen. Aan de Britse tabloid The Sun heeft de ex-minnaar berichtjes getoond die dat moeten bewijzen.



"George was enorm seksueel actief en in zijn hoofd stond drugs gelijk aan seks en seks gelijk aan drugs", aldus Stag die nu 3 pornostudio's runt. "Volgens mij is dat zo gebleven tot aan zijn dood. Beweren dat hij geen drugs zou gebruikt hebben op kerstavond, vind ik dan ook ridicuul."



En hij legde uit aan The Sun dat de drugs een verwoestend effect hadden op de zanger. "Hij nam de drugs en doodde dan de tijd met muziekquizzen en gesprekken tot de verdovende middelen begonnen te werken. Dan zei hij plots dat hij klaar was om seks te hebben. Wanneer ik seks had met hem, had hij altijd GHB genomen." © anp.