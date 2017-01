Heeft Drake concerten uitgesteld voor optreden op Bar Mitzvah-feest van 13-jarige jongen?

bewerkt door: Laurence Schoukens

22/01/17 - 14u11 Bron: telegraaf.nl, ad.nl, volkskrant.nl

Drake © afp.

Vervelend nieuws voor Drake-fans toen de Canadese rapper afgelopen week zijn Amsterdamse concerten verplaatste naar volgend weekend. Het begint er steeds meer op te lijken dat hij dat gedaan heeft om plaats te maken voor een optreden op een Bar Mitzvah-feest van een 13-jarige jongen. Volgens meerdere sociale mediaberichten vond dat gisteravond plaats.

Drake at a bar mitzvah in Amsterdam. pic.twitter.com/Qr4xG4IaCw

Drake at a bar mitzvah in Amsterdam. pic.twitter.com/nue31px6fD

Vier concerten

Volgende week trapt Drake zijn 'The Boy Meets World Tour' af in Amsterdam. De vier concerten vinden plaats op 26, 27 en 28 januari en 26 februari in de Ziggo Dome. Volgens de officiële verklaring zijn de concerten verplaatst "wegens productionele tegenslagen. Er was meer tijd nodig om spectaculaire nieuwe elementen aan de productie toe te voegen."