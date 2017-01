Goedele Liekens over zelfmoord Stevaert: "Achteraf gezien, had ik misschien meer kunnen doen"

Door: redactie

Goedele Liekens was vandaag te gast in het Radio 2-programma 'De Rotonde' waarin ze dankbaar terugblikte op het leven dat ze heeft kunnen leiden. Het ging ook over afscheid nemen en de wanhoopsdaad van Steve Stevaert in 2015.

Goedele verklaarde dat ze oud wil worden en dat ze altijd gulzig heeft geleefd. "Ik heb zo veel van het leven gekregen dat ik me daar soms schuldig over voel", zei ze. "Ik heb zo veel leuke dingen mogen doen. Niemand in Vlaanderen heeft zo veel mooie programma's mogen maken als ik. Fantastisch toch! Ik heb drie levens tegelijk geleefd. Ik kijk vol dankbaarheid terug op mijn leven."



De dood jaagt de seksuologe dan ook geen angst aan. "Dood zijn doet geen zeer. Zelfs ik ga niet in de hel branden", verklaarde ze. Goedele wil er maar wat graag nog 50 jaar bijdoen.



"Op mijn graf mogen ze zetten: 'Ze ligt hier tegen haar goesting'," zei ze. "Maar ik heb dat iets te vaak in de pers gezegd waardoor Steve Stevaert dat ook op zijn graf heeft laten zetten."

En toen werd plots een delicaat onderwerp aangesneden: de wanhoopsdaad van de socialistische politicus in april 2015. "Dat is zijn keuze geweest om uit het leven te stappen. Hoe diep moet je zitten eer je zo'n keuze maakt?", aldus Liekens.



"Mensen die zelfmoord plegen, zijn ervan overtuigd dat de nabestaanden beter af zijn als zij er niet meer zijn", vervolgde ze. "Alle ellende is voorbij als ik er niet meer ben, denken ze. En dan is voor mij de ellende ook ineens voorbij."



"Ik heb daar veel met Steve over gepraat. Ik had misschien wel meer kunnen doen voor hem, ik weet het niet", meende Goedele.



"Hij had het tegen zijn vrouwen in zijn omgeving gezegd. Wij hebben daar met een paar vrouwen achteraf over gesproken. De mannen waarmee hij in de weken voor zijn dood was gaan eten, die wisten helemaal van niks", aldus de tv-presentatrice.



Goedele merkte tot slot nog op hoe hard we voor mekaar in Vlaanderen zijn. "Kijk maar eens naar de sociale media", zei ze. "In Vlaanderen zijn mensen heel zuur aan het worden. We moeten beseffen dat emoties wel belangrijk zijn en daar tv-programma's over maken. Breng mensen emotionele intelligentie bij."



"Ik heb nog veel werk voor de boeg, ze zijn van mij nog niet af", besloot ze. De volledige uitzending van De Rotonde met Goedele Liekens kan je hier herbeluisteren.