Scarlett Johansson aan Trump vóór haar speech afgebroken werd: "Ik wil u best steunen, maar eerst moet u mij steunen"

video Vele Amerikaanse celebs lieten zich opnieuw horen tijdens verscheidene protestmarsen tegen de nieuwbakken president Donald Trump in steden als Washington DC, Los Angeles en New York. Onder hen Scarlett Johansson, wier speech blijkbaar wat te lang duurde want ze werd - Oscargewijs - gewoon brutaal afgebroken. Maar toen had ze al een en ander kunnen zeggen: "President Trump, ik heb niet voor u gestemd. Toch wil ik u best steunen, maar eerst moet u mij steunen."

© afp. De 'Women's March' in Washington DC duurde maar liefst negen uur. Madonna liet zich opmerken met haar speech waarin ze het over een "revolutie" had. Ook Michael Moore betrad het spreekgestoelte en zei dat niet Trump maar de meerderheid van de Amerikanen, die niet voor hem stemden, de macht zal grijpen.



Scarlett Johansson had eveneens een hele speech voorbereid maar geraakte niet tot het einde ervan. Ze werd na zo'n zeven minuten boudweg afgebroken. Ze had zich gefocust op de heisa rond Planned Parenthood, een non-profit organisatie die instaat voor medische zorgverlening aan minderbedeelden en waar Trump de subsidiekraan voor wil dichtdraaien. "Wij weten zelf het beste wat er met ons lichaam moet gebeuren, beter dan welke politicus ook."



Ze eiste van Trump respect voor haar en voor álle vrouwen alvorens zij hém zou kunnen steunen. Toen ze opriep om geld te schenken aan goede doelen, trad plots de achtergrondmuziek op de voorgrond. De muziek werd wel snel weer stiller gezet, maar ook de microfoon van Scarlett. Ze lachte wat ongemakkelijk en verbouwereerd, sta haar armen in de lucht en droop af (zie video boven vanaf 7:13).



Ondanks het bizarre voorval kreeg de actrice toch veel bijval voor haar passionele en oprechte woorden.

