Twee mislukte hartoperaties voor Xandee van Touch Of Joy

Door: redactie

20/01/17 - 03u52 Bron: Het Laatste Nieuws

Een routine-operatie is ­slecht ­uitgedraaid voor Sandy Boets (38), de voormalige zangeres van Touch Of Joy. Ze moest woensdag in het Virga Jesse-ziekenhuis in Hasselt onder het mes met een lekkende hartklep, maar die operatie liep fout. Ook een tweede ingreep ­mislukte. Haar familie wacht bang af.