De familie Coppens schaatst sinds vandaag... in de tuin

Door: redactie

19/01/17 - 20u29 Bron: Instagram

video

Hopen Staf Coppens en zijn vrouw Monique van der Velden dat hun kinderen Nora (7) en Beau (8) even grote schaatstalenten worden als hun mama en papa? Daar lijkt het alleszins op, want de jongste Coppens bouwde vandaag, samen met zijn kinderen, een grote schaatspiste in de tuin. Wat je daarvoor nodig hebt? "Enkele houten planken en héél veel regenwater." De kinderen zijn alvast op de goede weg om hun papa op te volgen als winnaar van 'Sterren op het ijs', in 2006. Staf leerde er trouwens Monique kennen... zijn schaatscoach van toen.