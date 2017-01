Polanski bij Césars doet feministes steigeren

Door: redactie

19/01/17 - 19u52 Bron: Belga

© ap.

Dat regisseur Roman Polanski eind februari de ceremonie van de Césars, de "Franse Oscars", voorzit, zet kwaad bloed bij 'Osez le féminisme', een organisatie van feministen. De regisseur van parels als 'Tess', 'Rosemary's Baby' en 'Chinatown' wordt nog steeds verweten, veertig jaar geleden seks te hebben gehad met een minderjarige. In de VS wordt de Frans-Poolse cineast daar nog steeds gerechtelijk om vervolgd. De feministen riepen donderdag op tot "een betoging" tijdens de Césars-avond en voor de Parijse zaal Pleyel, waar de 42e editie van de Césars plaatsvindt.

Volgens de vrouwenrechtenactivistes bewijst de eer die Polanski wordt bewezen dat in Frankrijk nog steeds een grote "sociale tolerantie" bestaat betreffende verkrachting. En hoewel niet aan Polanski's filmische talent wordt getwijfeld, "moeten er toch anderen zijn die even talentvol zijn als Polanski, waarom geen vrouwen", luidt het bij Osez.



De feministen proberen de zaak nog via een petitie te dwarsbomen. Aan officiële kant wordt gewezen op zowel het genie van Polanski als de vaststelling dat de pedofiliezaak - het meisje was 13 - inmiddels vier decennia oud is.