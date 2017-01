Bruce Springsteen speelt afscheidsconcert voor Barack Obama in Witte Huis

Door: redactie

19/01/17 - 12u42

In november vorig jaar ontving Bruce Springsteen de 'Medal of Honor' van president Barack Obama. © photo news.

Donald Trump weet zelfs de Springsteen-coverband The B Street Band niet te strikken voor zijn inauguratie, Barack Obama krijgt zomaar een afscheidsconcert van Springsteen zelf cadeau. Vorige week speelde Springsteen in het Witte Huis een akoestische set voor de uittredende president en zijn staf. Dat maakt zijn fansite bekend.

Die verslaat elk optreden van Springsteen en dus ook deze, hoe moeilijk het ook was om er binnen te raken. Springsteen, die vorig jaar de 'medal of freedom' van president Obama ontving, werd voor twee songs bijgestaan door zijn vrouw Patti Scialfa: 'Tougher Than the Rest' en 'If I Should Fall Behind'.



"Het was een gedroomde setlist", schrijft de reporter voor de fansite. "Bruce bedankte de president en zijn staf vooraleer hij 'Working on the Highway' inzette. (...) De sfeer in de zaal was niet somber maar ook niet feestelijk. Het had iets van een klaagzang, het besef heerste dat dit het einde betekende van een avontuur. De nakende politieke overgang was een stille aanwezige, de houding van Bruce straalde die stemming ook uit".



Volgens de reporter vertelde Springsteen voor 'Tougher Than the Rest' hoe Barack en Michelle Obama een voorbeeld hadden gesteld tijdens de acht jaar van zijn presidentschap.



De setlist:

Working on the Highway

Growin' Up

My Hometown

My Father's House

The Wish

Thunder Road

The Promised Land

Born in the USA

Devils & Dust

Tougher Than the Rest (with Patti Scialfa)

If I Should Fall Behind (with Patti Scialfa)

The Ghost of Tom Joad

Long Walk Home

Dancing in the Dark

Land of Hope and Dreams