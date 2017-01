Vin Diesel doet auditie voor Carpool Karaoke

De Carpool Karaoke-ritjes met talkshowhost James Corden zijn exclusief weggelegd voor beroemde zangers. En sommige sterren, waaronder Vin Diesel, vinden dat erg jammer.

Dat krachtpatser Vin Diesel ook graag zijn stembanden traint, is geen geheim. Tijdens interviews durft hij al eens in gezang losbarsten (met wisselend succes) en vorig jaar zong hij ook een eerbetoon aan overleden acteur Paul Walker tijdens de People's Choice Awards. En gisteren liet hij in de Late Late Show ook uitschijnen dat hij wel graag zou deelnemen aan Carpool Karaoke. "Mag ik auditie doen?", klinkt het, waarna hij samen met James een klassieker uit Oliver Twist ten gehore brengt.