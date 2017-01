Emotionele Johnny Depp bedankt fans voor steun

video Vannacht heeft Johnny Depp de People's Choice Award voor 'favoriete filmicoon' gekregen. De acteur, die een zwaar jaar achter de rug heeft, gaf een emotionele bedankingsspeech.

Tijdens zijn scheiding met actrice Amber Heard werd er meermaals met modder gegooid vanuit beide kampen, en zijn ex-vrouw beschuldigde hem onder meer van mishandeling. De acteur was dan ook heel dankbaar dat hij toch de prijs voor favoriete filmicoon in de wacht kon slepen, en nam uitgebreid de tijd om zijn fans te bedanken.



"Er is maar een reden waarom ik gekomen ben", aldus Johnny vannacht in LA. "En dat zijn jullie, de mensen die me zijn blijven steunen en vertrouwen door alle goede en slechte momenten. Jullie hebben geen idee hoe hard ik dat apprecieer."



De acteur kreeg het zichtbaar moeilijk. "Het betekent veel voor mij dat ik hier voor jullie mag staan om 'dank je' te zeggen, en ik heb er ook echt nood aan. Want als we eerlijk zijn weten we allemaal, en zeker ik, dat ik hier niet zou staan zonder jullie."