BV's showen blote torso's: om ter meest spieren

Door: redactie

19/01/17 - 06u27

© RV.

Het is feest op Instagram. Drie van onze knapste mannelijke BV's laten zich er dezer dagen in ontbloot bovenlijf bewonderen. Matteo Simoni, Louis Talpe en Matthias Schoenaerts postten selfies van hun blote bast. En de wedstrijd 'om ter meest spieren' is ingezet, zoveel is duidelijk. Matthias zette de cryptische boodschap "Hate it, love it, judge it..." bij zijn foto. Hij kreeg er, behalve veel lofbetuigingen, ook een like van Louis Talpe voor. Bij Talpe zelf luidde het: "Mind, body & soul. Stay sharp 2k17." Matteo Simoni is momenteel op vakantie in Costa Rica en postte een foto van zichzelf op het strand met surfplank én een duidelijk zichtbare tattoo. Tot groot jolijt van de meer dan 10.000 fans die de foto meteen leuk vonden.