Ex-'Mijn Restaurant!'-winnares Amber nieuwe chef van restaurant in Borgerhout

Door: Nina Bernaerts

18/01/17 - 19u17

Amber (rechts) met haar toenmalige partner Elodie. Zij wonnen in 2011 'Mijn Restaurant' met Alaise. © belga.

Het Borgerhoutse restaurant Vina Clara heeft een nieuwe chef aangesteld, het gaat om Amber De Wispeleir. De jonge vrouw is gekend als winnares van Mijn Restaurant in 2011. Met haar deelname aan het spelprogramma opende Amber en haar toenmalige partner, Elodie, restaurant Alaise, in Ekeren.



Daar sloot ze in 2014 de deuren omdat het alleen té zwaar werd. Amber besloot daarna haar stijl te gaan verfijnen en ervaring op te doen bij 'Ter Vennen', 'Bossenstein' en 'Het Gebaar' van Roger Van Damme. Nu neemt ze dus de stoof over in Vina Clara, een restaurant dat door Gault Millau 14 op 20 krijgt.