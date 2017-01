"Juwelen Kim Kardashian niet meer terug te vinden"

Door: redactie

De in oktober in Parijs geroofde juwelen van de Amerikaanse realityster Kim Kardashian zijn waarschijnlijk niet meer terug te vinden. De daders hebben de buit met een waarde van circa 9 miljoen euro onherkenbaar gemaakt, meldden Frans media vandaag.

Een van de verdachten zou hebben verklaard dat bijvoorbeeld goud is omgesmolten en diamanten zijn 'bijgeslepen'. De onherkenbare schat zou vervolgens voor een deel snel zijn verkocht, waarschijnlijk in Antwerpen.



Zes verdachten zijn gearresteerd onder wie de man die de politie ervan verdenkt de leider van de roofoverval te zijn. Kardashian verbleef in oktober in een appartement in het centrum van Parijs. Ze werd er overvallen door vijf gemaskerde mannen.