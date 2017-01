Lesley-Ann worstelt met de babykilo's: "Het gaat zo traag"

Door: redactie

18/01/17 - TV Familie

© Joost De Bock.

Je overtollige babykilo's kwijtraken, dat gaat niet op een-twee-drie. Lesley-Ann Poppe kan ervan meespreken. In haar column in TV Familie vertelt ze dat het afvallen naar haar zin niet snel genoeg gaat.

"Minstens twintig kilo moet eraf", schrijft ze in TV Familie. De BV weegt volgens de column 75 kilogram, en na een week diëten is er een kilo af. "Veel minder dan ik gehoopt had, maar het is een begin. Zelf begrijp ik niet zo goed waarom het trager gaat dan bij mijn eerste zwangerschap." Al weet haar mama het antwoord wel: "'Jij bent veel te gelukkig met Kevin en jullie genieten veel te veel van het leven', zegt ze. En in feite klopt dat."



Ze probeert wel selectief te zijn in wat ze eet. "'s Ochtends eet ik wel een boterham, maar ik kies voor bruin brood. 's Middags en 's avonds blijf ik ver weg van patatjes." Ze krijgt bij haar dieet hulp van haar verloofde Kevin. "hij steunt mij superhard en eet alle lightmaaltijden zonder morren op. Hij gaat ook twee keer per week mee naar de pilates-les. Zo durf ik niet afhaken. De ideale tip voor wie wil afvallen: zoek een sportbuddy."