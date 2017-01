Nathalie Meskens met nieuwe liefde gespot in Gambia

Door: redactie

18/01/17

© Photo News.

Gisteren nog meldde Dag Allemaal dat het profiel van Nathalie Meskens gespot was op Tinder. Volgens TV Familie is dat echter niet meer nodig. De Vlaamse actrice werd met nieuwjaar in Gambia gespot met een nieuwe vlam.

Nathalie Meskens bracht oud en nieuw niet in eigen land door, maar trok samen met enkele andere BV's naar het Zuiden. In Gambia trok ze op met onder meer Natalia, Tine Embrechts, Bart Peeters en Kobe Ilsen. En er was nog iemand anders mee, want enkele andere Vlaamse toeristen merkten op dat Nathalie romantische momenten beleefde met een onbekende man.



"Ze hield zich wat afzijdig", verklaart een van hen aan TV Familie. "Ze bleven de hele tijd bij elkaar. Nathalie pakte hem vast bij zijn rug of schouder, en af en toe wisselden ze een kus uit." Volgens de getuige wist Nathalie dat er heel wat Vlamingen in de buurt waren, maar verstopte ze zich niet. "Op Nieuwjaarsdag zagen we hen met zijn tweetjes op het strand, waar ze samen een romantische wandeling maakten." De persoon wil nog kwijt dat hij Nathalie en haar nieuwe vriend 'een mooi koppel vindt'.