Mama's Jasje is blij met eerbetoon: "Merci, Philippe Geubels!"

Door: redactie

18/01/17 - 09u12 Bron: Mediahuis

Mama's Jasje in 2009 © photo news.

De aflevering van Het Huis met Philippe Geubels is niet onopgemerkt voorbijgegaan. De komiek liet zich van zijn kwetsbaarste kant zien en betuigde zijn liefde voor Mama's Jasje. En zanger Peter Van Laet (49) voelt zich daardoor erg geflatteerd.

"Beter dan de Beatles", zo omschreef Geubels de Nederlandstalige popgroep Mama's Jasje. De groep werd in 1989 opgericht rond frontzanger Peter Van Laet en kende in 1990 meteen succes met het nummer 'Zo Ver Weg'. De daaropvolgende jaren deed de groep het zeer goed, maar nu is het al even wat stiller rond de band.



Daar komt binnenkort misschien verandering in. Peter treedt naar eigen zeggen nog elke week op, al combineert hij zijn zangcarrière nu met een andere job. Hij werkt voor een bedrijf dat eiken bijgebouwen plaatst, maar werkt intussen aan een nieuwe plaat. "Er ligt een single klaar om uit te brengen. Wellicht brengen we die uit als Mama's Jasje, maar dat staat nog niet vast", vertelt hij in de Gazet van Antwerpen. "Ik ben in elk geval blij met de aandacht van Philippe Geubels. Ik ken hem niet persoonlijk, maar het geeft moed. Ik heb gisteravond een flesje wijn opengetrokken."