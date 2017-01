Gastrol voor Kim en Kendall in Ocean's 8

Door: redactie

Kim Kardashian en haar halfzusje Kendall Jenner hebben een gastrol in de film Ocean's 8. Dit meldt Page Six op basis van de opnames van de film in New York, waar Kim en Kendall zondagavond opdoken.

De beroemde zussen liepen in galajurken over een rode loper van een nagespeeld MET Gala, het modefeestje dat Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour jaarlijks in het New Yorkse Metropolitan Museum Of Art organiseert.



Afgelopen weken zijn ook actrice Katie Holmes, het Braziliaanse model Adriana Lima en Anna Wintour op de filmset gezien.



Ocean's 8 is de vrouwelijke spin-off van Ocean's Eleven en wordt in juni volgend jaar in de bioscopen verwacht. Het team van acht dievegges bestaat uit Sandra Bullock, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling en Awkwafina.



Vandaag raakte ook bekend dat Kim Kardashian zich tijdens haar trip afgelopen weekeinde in Dubai heeft laten behandelen met betrekking tot psoriasis.



De realityster postte vanochtend een nieuwe foto op social media waarin ze de kliniek die haar onder handen nam bedankt. "Bedankt voor het redden van mijn huid", schrijft Kim, met daarbij de hashtag 'psoriasisproblems'.



Kim lijdt al een aantal jaar aan de chronische ziekte. Psoriasis zorgt ervoor dat de huid zich te snel vernieuwt waardoor het gaat schilferen en rood wordt. Tot dusver had ze het vooral op haar benen, maar sinds kort ook op haar gezicht.



De trip naar Dubai was overigens Kims eerste reis sinds ze in oktober slachtoffer werd van een gewelddadige beroving in Parijs. Bronnen rond de socialite vertellen People dat ze erg zenuwachtig was maar dat ze het achteraf de juiste beslissing vond.



Sinds enkele weken is Kim weer langzaam aan het werk. Ze heeft haar social media-accounts weer opgepakt en wordt ook weer in het openbaar gezien.