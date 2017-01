Moslims feliciteren massaal 'bekeerde' Lindsay Lohan

Door: Mark den Blanken

17/01/17

Lindsay Lohan met hoofddoek (archieffoto). © getty.

Lindsay Lohan wordt op de sociale media overspoeld met felicitaties door moslims. De 30-jarige actrice zou zich volgens hen namelijk hebben bekeerd tot de islam. Dat gerucht wordt aangesterkt doordat de roodharige diva gisteren al haar foto's van Instagram verwijderde en slechts de Arabische tekst 'Alaikum Salam', - wat 'vrede zij met u' betekent, plaatste.

im so happy that Lindsay Lohan found Islam. may Allah guide her and bless her! https://t.co/ekQEOKtS9x — Sawsan♪ (@SwsnTatlitug) January 16, 2017

Het gerucht dat LiLo zich heeft bekeerd tot de islam is niet nieuw. Nog ver voordat ze haar Instagram aanpaste, werd ze in 2015 al eens gefotografeerd met een Koran. In datzelfde jaar werd ze ook gekiekt met een hoofddoek op tijdens een bezoek aan Turkije. Iets wat haar in thuisland Amerika op veel kritiek kwam te staan.



In de Turkse tv-show HaberTurk zei Lohan daarover: "Ze veroordelen me ervoor in Amerika. Ze doen net alsof ik Satan ben. Ik zou een slecht persoon zijn omdat ik een Koran vasthield. Nou ik was blij dat ik Amerika kon verlaten en terug kon naar Londen. Ik voelde me onveilig in mijn eigen land. Als de islam iets is wat ik wil leren, is dan mag ik dat zelf bepalen."



Toch lijkt Lohan zich niet echt te hebben bekeerd tot de islam. Moeder Dina heeft aan Gossip Cop laten weten dat haar dochter slechts uit respect voor de Arabische cultuur haar account leeg heeft gemaakt. "Ze studeert op dit moment Arabisch in Dubai en wil andere religies leren kennen. Dat betekent echter niet dat ze nu ook moslim is."