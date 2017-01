Josje en Laura Tesoro worden jury in The Voice Kids

Door: redactie

17/01/17 - 10u42 Bron: VTM

© VTM.

Er waait een nieuwe wind door The Voice Kids, dat dit voorjaar nog met een derde seizoen van start gaat. Sean Dhondt neemt voor de derde keer op rij plaats in de draaiende coachstoel, en krijgt twee kersverse juryleden naast zich.

Niemand minder dan ex-K3'tje Josje Huisman en Laura Tesoro mogen jong talent begeleiden tijdens hun Voice-parcours. Het trio kwam dat vanochtend zelf bekendmaken op Qmusic bij Sam en Heidi.



Josje is alvast erg opgetogen. " In de jury zitten van K3 zoekt K3 was voor mij al een onvergetelijke ervaring. Omwille van mijn persoonlijke K3-verhaal, maar ook omdat de zoektocht naar nieuw zangtalent me heel wat adrenaline gaf. Coach zijn in The Voice Kids is natuurlijk iets helemaal anders. Maar het wordt super, daar ben ik zeker van. Ik heb natuurlijk flink wat jaren achter de kiezen te midden van kids én ik heb een brede muzikale interesse. De combinatie van die twee zaken hoop ik ten volle te gebruiken in mijn rol als coach."



Ook Laura kijkt ernaar uit. "Ik heb zelf heel veel geleerd bij The Voice van Vlaanderen. Dat ik nu zelf coach mag zijn en mijn kennis en ervaring op mijn beurt mag doorgeven aan de kids, motiveert mij des te harder! Ik weet hoe uniek het is om de kans te krijgen met professionals te werken: topmuzikanten, dansers, een geweldige crew en noem maar op... Ik kijk er dus enorm hard naar uit om de rollercoaster helemaal opnieuw te beleven, maar deze keer vanuit de stoel!"



De opnames van The Voice Kids gaan van start in maart 2017. Wanneer het nieuwe seizoen bij VTM te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.