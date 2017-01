Zit Nathalie Meskens alweer op Tinder?

Door: redactie

17/01/17 - 08u25 Bron: Dag Allemaal

© Dieter Bacquaert.

Nathalie Meskens is nog maar een paar maanden gescheiden van haar man Jeroen, maar het zou kunnen dat de 34-jarige alweer klaar is voor een nieuwe relatie. Een aandachtige Dag Allemaal-lezer spotte de actrice op Tinder.

'Geen 30, maar 34 jaar oud', staat er op het bewuste Tinderprofiel, gevolgd door een smiley. Meer info staat er niet, maar de foto's spreken dan weer voor zich: er zijn foto's van Nathalie in bikini te zien, die zo haar strakke lijf showt.



Nathalie zou niet de eerste zijn die voor de grap of 'om eens te kijken hoe dat gaat' een profiel aanmaakt op Tinder, maar toch ontkent ze in alle talen. Haar manager bij VTM laat weten dat het om een vals profiel gaat en dat ze Tinder zullen vragen om het te verwijderen. Frequente Tindergebruikers twijfelen daar echter aan. "Dat is een lastig en tijdrovend karwei, aangezien je Tinder moet linken aan je Facebookaccount. Dat zou dus betekenen dat er een vals Facebookprofiel werd gemaakt in Nathalies naam, om vervolgens te kunnen Tinderen."