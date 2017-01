Herbert Flack: "Die stalkster heeft zwaar gewogen op mijn relatie"

Door: redactie

17/01/17 - 07u58 Bron: Story

© Dieter Bacquaert.

Ze schelen meer dan twee decennia in leeftijd, maar verder hebben Kürt Rogiers (45) en Herbert Flack (67) best veel gemeen. Zo hebben beide acteurs het imago van vrouwenversierder, iets waarbij ze zich intussen hebben neergelegd. Story bracht de twee heren samen voor een dubbelinterview, waarin Herbert onder meer over zijn stalkster vertelt.

De heren kregen gaandeweg het etiket van 'womanizer'. "Ik heb dat imago zelfs pertinent uitgespeeld met mijn monoloog Vrouwen! De reis van een verleider. Ik heb die maar liefst 234 keer gebracht, en dan word je vanzelf een womanizer. Sindsdien krijg ik die reputatie niet meer van me afgeschud, maar dat geldt volgens mij ook voor Kürt, met zijn zwoele rollen in Costa en Wittekerke", zegt Herbert.



"Voor alle duidelijkheid: het blijft natuurlijk bij rollen, ik denk dat wij in ons privéleven allebei veel rustiger zijn. Of heb jij misschien hele busjes met vrouwen afgewerkt, Herbert?", lacht Kürt. "Ik was zoals geweten jarenlang getrouwd met de twintig jaar oudere Mimi, en toen zij zwaar ziek werd, is Fabienne in mijn leven gekomen. Maar ze kwamen goed overeen en Fabienne heeft zelfs veel voor Mimi betekend", gaat Herbert verder. "Ik herinner me hoe die hele situatie werd opgeblazen toen ik ermee naar buiten kwam. Terwijl ik gewoon dacht: et alors? Ik ben niet trots op het feit dat ik verliefd was op twee vrouwen, maar mijn geweten was altijd zuiver."



Stalkers

Hebben de heren last van vrouwen die denken dat ze in het echte leven womanizers zijn? "De meesten zijn gelukkig intelligent genoeg om te beseffen dat het om fictie gaat. Maar soms merk je wel dat vrouwen heel flirterig zijn in een gesprek, omdat ze denken dat ik niet vies ben van een slippertje", lacht Kürt.



Herbert heeft al minder leuke momenten gehad, vertelt hij. "Het ergste zijn natuurlijk de stalkers. Daar ben ik helaas al eens serieus het slachtoffer van geweest. Het ging toen om een vrouw die zich voordeed als theaterproducente en zo mijn leven binnendrong. Ze vertelde me allerlei verzinsels. Ze loog om met mij in contact te blijven en was enkel uit op mijn aandacht. Het was een nachtmerrie, en de politie is zelfs tussenbeide moeten komen. Het woog ook zwaar door op mijn relatie met Fabienne, we hebben daar vaak ruzie over gemaakt. Gelukkig neemt die aandacht van het vrouwelijke geslacht wel wat af met het ouder worden."