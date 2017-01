Astrid Nuyens: "Mensen beseffen niet hoe hard ze me kwetsen"

Door: redactie

17/01/17 - 07u33 Bron: Story

Astrid Coppens zegt 'nee' tegen haat en pesterijen op sociale media. En om die boodschap extra kracht bij te zetten, ging de realityster uit de kleren voor een bijzondere kalender. "Het is geen geheim dat ik regelmatig heel wat negatieve commentaren krijg op mijn posts, maar toen ik de zoveelste hatelijke opmerking las over mijn lichaam, onder een Instagramfoto in bikini, was ik het grondig beu en besloot ik samen met VIJF actie te ondernemen", vertelt ze in Story.

"De berichten waarin mensen schreven dat ik te mager was en misschien wel anorexia had, doen ontzettend veel pijn. Mensen beseffen niet hoe hard ze me kwetsen met die commentaren over mijn lichaam. Ik was gewoon heel blij met mijn nieuwe realityshow op VIJF." Jani Kazaltzis sprong in de bres voor Astrid en schreef dat ze was afgevallen door de stress van haar scheiding. "Ik was enorm ontroerd door Jani's reactie. Hij had dit gedaan zonder mij eerst te contacteren, dus het kwam echt wel uit zijn hart. Het was dan ook niet moeilijk om hem te overtuigen om mee te werken aan deze kalender. Het concept is dat we pesterijen over het lichaam willen doen stoppen door met fierheid ons lijf te tonen. Ik moet trouwens zeggen dat ik onder de indruk was van de torso van Jani: hij is een echte Griekse god", lacht Astrid.



Man als fotograaf

Naast Jani duiken er nog heel wat andere vrienden van Astrid op in de kalender, zoals James Cooke, Karen Damen en voetballer Jelle Van Damme. "Gezien de tijdgeest en het feit dat er steeds meer cyberpesterijen in de media komen, wilden zij met plezier meewerken, terwijl het toch om schaars geklede foto's gaat. Ook voor mij was het een beetje onwennig om mezelf zo bloot te geven, maar gelukkig was mijn man Bram de fotograaf van dienst, dus stond ik vol zelfvertrouwen voor de lens. Bram kent mijn verleden, en hij steunt me enorm wanneer ik zulke negatieve commentaren krijg. Ik voel me al wel comfortabel in mijn eigen lichaam, maar hij verstrekt dat gevoel alleen maar."



Ook Bram is te zien op een van de foto's. "Hij steunt deze kalender volledig, dus hij had eigenlijk geen andere keuze dan mee te doen. En ik neem ook zo graag zijn ongelooflijk sexy kontje vast, dus ik kon hem snel voor de lens dwingen. (lacht) Ik hoop trouwens dat we met deze kalender alle mensen die in een gelijkaardige situatie zitten een hart onder de riem kunnen steken. De reacties zijn alvast heel positief", besluit Astrid.