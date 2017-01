Twee hits tegelijk: plots is Sarah Bettens weer overal

ANNELIES ROEBBEN

17/01/17 - 07u11 Bron: Het Laatste Nieuws

© RV.

Overal is ze dezer dagen, en dat dankzij twee duetten. Sarah Bettens (44) wordt grijsgedraaid op de radio met 'Little Moon Rises', een nummer dat ze opnam met Stan Van Samang, en met 'Not An Addict'. Voor de 25ste verjaardag van K's Choice stak ze hun bekendste hit, samen met goede vriendin Skin, in een nieuw jasje. "Mijn stem is als suiker, hij past overal bij", lacht ze.

© Florian Van Eenoo photonews. Toen ze van Stan Van Samang de vraag kreeg om samen 'Little Moon Rises' op te nemen voor zijn nieuwe cd, aarzelde Sarah Bettens geen seconde. Ook al kende ze Stan eigenlijk helemaal niet. Met succes, want het nummer werd uitgebracht op single en wordt overal grijsgedraaid. "Ik kreeg een mailtje met het lied en na één keer luisteren was ik verkocht", zegt ze. "Ik heb direct toegezegd, ook al kende ik Stan niet persoonlijk en was ik niet echt vertrouwd met zijn muziek. Toen hij in de studio zat, moest ik toevallig in België zijn, dus dat was ook een meevaller. Alles klopte en het ging haast vanzelf. Het klikte meteen tussen ons. We hadden amper woorden nodig."



Hun stemmen passen wonderlijk goed bij elkaar, net zoals die van Sarah en haar broer Gert - al jaren de succesformule van K's Choice. Niet evident om dat ook met iemand anders te laten lukken. "Zoiets kan je onmogelijk op voorhand inschatten", beaamt ze. "Al blijk ik een stem te hebben die zowat overal bij past. Ik heb nog nooit meegemaakt dat het resultaat tegenviel. Mijn stem is net een soort suiker die je overal aan kan toevoegen om iets op smaak te brengen", lacht ze.