Theaterdebuut voor Thuis-acteur Mathias Vergels

Door: redactie

16/01/17 - 21u02

video Al zeven jaar kennen we Mathias Vergels als acteur. Hij speelt al vijf jaar Lowie Bomans in Thuis en was ook te zien in verschillende films als Bo en Noordzee, Texas. Maar zag jij Mathias Vergels al in het theater? Niet dus. Daar komt volgend weekend verandering in.