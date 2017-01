Zakenman legt miljoenen op tafel voor huwelijk van kleindochter: deze sterren pikten hun graantje mee

Sven Van Malderen

16/01/17 - 17u47 Bron: Daily Mail

Hoog bezoek in het Londense hotel The Landmark vorige zaterdag: de kleindochter van de Russische zakenman Valery Kogan vierde er haar luxueuze trouwfeest, naar een cent meer of minder werd duidelijk niet gekeken.

Mariah Carey maakte voor 2,8 miljoen euro de oversteek uit Amerika om haar ballade 'We Belong Together' te zingen. Elton John gaf een mini-concert, voor minder dan 1,1 miljoen euro komt hij sowieso de deur niet uit. Elton John @ Irene & Daniel #wedding #love #eltonjohn #dream #eltonjohnlive @eltonjohn #legend #sireltonjohn

Ook heel wat Russische sterren en modellen waren van de partij. Acteur Antonio Banderas stak een speech af, waarna dj Mark Ronson de kroon op het werk zette. Mark Ronson @ the best wedding of the year #markronson #dj #fun #wedding Irene & Daniel

Maar de schijnwerpers hoorden uiteraard op het bruidspaar Irene Kogan en Daniel Kevey te staan: vanop drie meter hoogte sneden zij hun uit de kluiten gewassen huwelijkstaart aan. © Kos.

Het menu bestond uit negen gangen, met onder meer gebraden zeebaars in kaviaarsaus, gerijpt rundsvlees en een exquis ananasdessert. Antonio Banderas. © Instagram.