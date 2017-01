Minister Gatz maakt 50.000 euro vrij voor Robbe De Hert

Door: redactie

16/01/17 - 15u18 Bron: Belga

© photo news.

Het ziet ernaar uit dat regisseur Robbe De Hert zijn droomdocumentaire 'Hollywood aan de Schelde' zal kunnen afwerken. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) maakt 50.000 euro vrij. Het gaat om een budget dat eerder al was voorzien, maar on hold was gezet. Samen met de 40.000 euro die intussen via crowdfunding is verzameld, komt daarmee het benodigde bedrag van 100.000 euro heel dichtbij.