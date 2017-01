Philippe Geubels zoals u hem nog nooit zag: "Pas nu besef ik hoe straf het is wat mijn vader gedaan heeft"

Door: redactie

Philippe Geubels is morgenavond te gast in 'Het Huis'. Bij programmamaker Eric Goens laat Geubels zijn grappen en grollen 24 uur achterwegen en laat hij in zijn ziel kijken. Hij heeft het over zijn leven als comedian en over de dood van zijn moeder.

Jef Neve, een goede vriend van Geubels, komt langs in Het Huis. © VRT.

Het beroep van comedian is niet zo vanzelfsprekend als veel mensen denken, vertelt Geubels morgen. "Ik vind het denigrerend als mensen zeggen: 'Je moet maar iets zeggen en dan lachen ze.'"



In de jeugdkamer wordt Philippe emotioneel wanneer hij over zijn moeder vertelt, die stierf toen hij jong was. "Ik heb er eigenlijk zelf geen herinneringen aan. Ze heeft een virus gekregen en veel koorts gemaakt, te veel, en is dan gestorven. Ik denk dat dat mijn karakter wel gevormd heeft." Zijn vader stond er even alleen voor met drie kinderen. "Dat is iets wat ik zelf nu pas besef nu ik een dochter heb, hoe straf dat eigenlijk is wat hij toen gedaan heeft."



Zoals altijd komt een goede vriend of familielid langs. Deze keer is dat muzikant Jef Neve, een goede vriend van Philippe.Samen brengen ze een geheel eigen versie van het bekende 'Zo ver weg' van Mama's jasje. En Philippe doet een opvallende bekentenis: "Ik vind Mama's jasje veel beter dan The Beatles."



'Het Huis' met Philippe Geubels: morgenavond 17 januari om 20.40 uur op Eén.