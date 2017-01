Kim Kardashian na overval: "Ik droeg een badjas, was naakt eronder. Ze smeten me op bed en bonden me vast"

© afp.

Er zijn nieuwe details bekend over de juwelenroof waarvan Kim Kardashian (36) vorig jaar in Parijs het slachtoffer werd. In haar verklaring aan de Franse politie beschrijft ze wat er gebeurde. Le Journal du Dimanche kon die inkijken.

© Photo News.

Kim Kardashian werd in oktober vorig jaar in haar hotel in Parijs overvallen door enkele gemaskerde en gewapende mannen. De Amerikaanse celeb vertelt hierover het volgende in haar getuigenverklaring: "Ik hoorde iets aan de deur, voetstappen of zo. Ik schreeuwde: 'Wie is daar?' Geen antwoord. Ik belde mijn bodyguard om 2u56."



"Door de deur zag ik twee mannen naderen met de receptionist die vastgebonden was." Die werd gedwongen de deur van Kardashians kamer te openen. "De man met de skibril bleef bij mij. Hij eiste mijn ring, met een sterk Frans accent. Die is 4 miljoen dollar waard en lag op het nachtkastje." Kardashian wou de ring niet zomaar afgeven. "Hij trok zijn wapen, en ik toonde hem waar de ring lag."



"Ze grepen mij vast en brachten mij naar de gang. Ik had een badjas aan en was daaronder naakt. We gingen terug naar mijn kamer en ze smeten mij op het bed. Ditmaal bonden ze mij vast met plastic riemen en met plakband rond mijn handen. Ook mijn mond en mijn benen werden afgeplakt."



De dieven gingen niet alleen met de kostbare ring aan de haal, maar ook met twee diamanten armbanden van Cartier, een gouden en diamanten halsketting van Jacob, diamanten oorbellen van Lorraine Schwartz en een gouden Rolex. Alles samen goed voor zo'n 9 miljoen euro. Toch gelooft Kardashian niet dat het professionals waren. "Ze leken mij onervaren aan de manier te zien waarop ze mij vastbonden."



Vorige week werden 17 verdachten, tussen de 44 en 72 jaar oud, opgepakt. Drie van hen werden officieel aangeklaagd. Van de buit ontbreekt voorlopig elk spoor.