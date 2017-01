Drake trots op fan Sasha Obama

Door: redactie

Sasha Obama (rechts) is fan van Drake. © anp.

De jongste dochter van de Amerikaanse president Obama is fan van Drake en daar is de rapper erg trots op. De muzikant deelde gisteren op Instagram een foto van Sasha Obama, die door paparazzi werd gekiekt met een Drake-petje op.

De vijftienjarige First Daughter stond vorige week volop in de aandacht toen ze dinsdag niet bij de afscheidstoespraak van haar vader was. De hastag #whereissasha was zelfs een tijdje trending op Twitter. Moeder Michelle legde de dag erna in de show van Jimmy Fallon uit dat de tiener thuis aan het leren was tijdens het evenement; ze had de volgende dag een examen.



Ook Barack is fan

Sasha is niet de enige Obama die fan is van de muziek van Drake. Haar vader Barack werd in oktober gefilmd terwijl hij samen met Usher danste op Drake's nummer 'Hotline Bling' tijdens een feestje in het Witte Huis.