Helmut Lotti en Jelle uit elkaar

Door: redactie

15/01/17 - 18u46 Bron: Facebook

Jelle van Riet en Helmut Lotti © belga.

Helmut Lotti gaat het succes achterna en verhuist naar Duitsland. De zanger verbreekt daarom de relatie met zijn vrouw, Jelle van Riet. Zij gaat niet mee naar Duitsland. Dat maakte Lotti bekend op Facebook.

In het bericht richt Helmut Lotti zich tot zijn trouwe fans. "2017 zal een jaar zijn van grote veranderingen. Een daarvan is dat ik meestal in Duitsland zal verblijven." Daar heeft Lotti veel succes met zijn comeback album. Toch belooft de zanger het contact met zijn Belgische fans te onderhouden.

"Mijn keuze gaat ook vergezeld door spijt", schrijft Lotti in het tweede deel van het Facebook-bericht. "Omdat ik naar Duitsland verhuis, gaan Jelle en ik onze eigen weg. Een moeilijke beslissing dat ons diepbedroefd achterlaat. Daarom vraag ik aan iedereen om onze privacy te respecteren."



Helmut en Jelle waren in mei 2009 getrouwd in het stadhuis van Antwerpen. Lotti stapte toen voor de derde keer in het huwelijksbootje. In 1990 trouwde hij met  Kimberly Grosemans, een huwelijk dat zeven jaar duurde. Later beloofde de zanger trouw aan Carol Jane Poe tot 2005.