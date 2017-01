Ian Thomas over zijn liefde voor make-up: "Kan me niet schelen dat ze mij naroepen"

DM

15/01/17 - 12u30

In een opmerkelijke video op YouTube getuigt de Vlaamse zanger Ian Thomas over zijn liefde voor make-up. "Ik geloof niet in genderrollen."

Het betekent helemaal niet dat je homoseksueel of girly bent Ian Thomas Ian Thomas, die vaak in de States vertoeft, heeft de video opgenomen met de Amerikaanse YouTube-ster Stella Rae. Ze leidt hem als volgt in: "Heel wat mensen hebben opgemerkt dat Ian recent make-up is gaan dragen. Kijk maar naar zijn felrode nagels, geweldig gewoon. Maar waarom Ian?"



Waarop Ian Thomas: "Kijk, ik geloof niet in genderrollen en ik denk dat heel wat van de opinies in onze maatschappij erop gebaseerd zijn. Dat is verkeerd. Ik kijk naar make-up als iets neutraals, niet als iets wat aan jongens of meisjes is gelinkt."



De Vlaamse zanger heeft het opgegeven om "in een vakje te passen". "Anno 2016 is het fijn om te zien dat mensen kunnen dragen wat ze willen. Wanneer mensen me dan gaan naroepen omdat ik make-up draag, antwoord ik met een zuinig: I don't care. Uiteraard voelde ik me in het begin wat oncomfortabel, maar nu geef ik er geen zier meer om." Video on gender roles and boys wearing makeup up on Stella's channel now.