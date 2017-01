Bodyguard Kim Kardashian komt boven water: "Nergens spijt van"

© photo news.

Na de overval op socialite Kim Kardashian in Parijs lag haar bodyguard Pascal Duvier zwaar onder vuur. Kanye West en KK zouden hem na drie jaar ook bedankt hebben voor bewezen diensten. De 43-jarige Duvier dook onder om de pers te mijden, maar komt nu weer boven water. Aan Fairfax Media zei hij nergens spijt van te hebben wat 2016 betreft.

© afp. © epa. © anp.

Het was een traumatische ervaring voor Kim Kardashian in Parijs vorig jaar in oktober. Overvallers bedreigden haar met een wapen en stalen voor zo'n 9 miljoen euro aan juwelen. KK vreesde voor haar leven: ze dacht dat ze haar zouden afmaken "met een schot langs achter".



Haar Duitse bodyguard was op het moment van de overval niet bij Kim, omdat hij met haar jongere zusjes Kendall en Kourtney Jenner naar de discotheek was. Het maakte hem verdacht. Er was sprake van een 'inside job' met medewerking van Duvier. Zelfs zijn dochters werden bedreigd.



Maar Duvier blijft er kalm onder. "Ik verdoe mijn tijd niet aan wat als-gedachten. Er gebeuren nu eenmaal vele goede en vele slechte dingen. Het leven is een kettingreactie van beslissingen en daden die je stelt. Je hebt de keuze niet om bepaalde dingen te veranderen. Elke wijziging heeft invloed op alles."



Nieuwe uitdagingen

Over de overval wil hij niet uitweiden "om het onderdzoek niet te ondermijnen". Ook over zijn in de media fel besproken ontslag wil hij niks kwijt. Hij bevestigt noch ontkent: "Die vraag krijg ik vaker, maar het doet er eigenlijk niet toe of ik nog voor hen werk... De klant moet hierop antwoorden." Duvier voegde er wel nog dit aan toe over 2017: "Ik kijk uit naar nieuwe uitdagingen, aanbiedingen en tournees met bestaande en nieuwe klanten." Dus toch een halve bevestiging van zijn ontslag?



Deze week liet Duvier een selfie van hem in Parijs los. Hij laat de stad dus niet links liggen na de gebeurtenissen. "Als ik elke plaats zou mijden waaraan ik slechte herinneringen heb, dan kan ik zelfs niet thuis blijven. Ik ga niks uit de weg. Helaas moet je wel overal waar je tegenwoordig komt op je tellen letten."



Vorige week arresteerde de politie drie verdachten in de zaak van de juwelenroof in Parijs.