Leen Dendievel en Udo als koppel onder vuur bij 'Alloo'

Door: redactie

15/01/17 - 12u52 Bron: vtmnieuws.be

video

Actrice Leen Dendievel en zanger Udo worden serieus op de rooster gelegd door Luk Alloo in zijn programma 'Alloo op zondag'. De twee vormen al drie jaar een koppel, maar Luk wil wel eens testen hoe goed ze elkaar echt kennen en onderwerpt het koppel aan een vragenvuur.



Udo schrikt als blijkt dat Leen vragen over hem niet kan beantwoorden. Udo: "Ik ben verward, Leen kent mij toch niet zo goed als ik dacht." Maar Leen heeft door dat Udo met haar voeten speelt en speelt het spelletje maar al te graag mee. Leen: "Gij zijt een slecht mens, liefke." Dat Udo zich ooit verkleed heeft als Nana Mouskouri is voor Leen de grootste verrassing.



'Alloo op zondag', elke zondag op Joe tussen 10u en 12u.