Brooke uit Mooi & Meedogenloos gaat de bomma uit Familie achterna

14/01/17 - 22u15

Katherine Kelly Lang kennen we als Brooke Logan uit Mooi & Meedogenloos (The Bold And The Beautiful). Dit weekend is zij in het land naar aanleiding van de verkiezing van Miss België 2017.



Tijdens een gesprek dat Noa Neal met de actrice had, vertelt Katherine Kelly Lang onder meer over de 30 jaar dat ze in de soap meespeelt. En wat blijkt? Katherine wil de bomma uit Familie achterna en wil net zoals Annie Geeaerts op haar 90ste nog steeds in Mooi & Meedogenloos meespelen.