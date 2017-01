A-sterren zingen 'I Will Survive' aan vooravond inauguratie Trump

video Een indrukwekkende lijstje Amerikaanse beroemdheden leende stem en mimiek om 'I Will Survive', de hit van Gloria Gaynor uit 1978, te zingen ter gelegenheid van de nakende regeerperiode van Donald Trump. Emma Stone en co drukken zo hun optimisme uit dat ze die gevreesde ambtstermijn van Trump wel zullen overleven.

Volgende week is het zover: dan legt Donald Trump de eed af als 45ste president van de Verenigde Staten. Voor dat feestje kon de zakengoeroe geen zogenaamde A-listers vinden om het muzikaal op te vrolijken. Het is bekend dat de Amerikaanse muzikanten overwegend in het kamp van de Democratische kandidaat Hillary Clinton zaten, net als de grote meerderheid van Hollywoodsterren. Maar Jan met de Pet konden het acteurs- en zangersgild tot hun grote frustratie niet aan het verstand brengen zeker niet voor Trump te stemmen.



Voor het magazine W kropen een boel A-acteurs dan maar achter de microfoon om hun eigen versie van 'I Will Survive' te brengen. Onder hen: Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Matthew McConaughey, Chris Pine, Michelle Williams, Andrew Garfield, Hailee Steinfeld, Felicity Jones, Dev Patel en Taraji P. Henson. "Dit wordt interessant", zegt Andrew Garfield in de clip. "Dit zou weleens heel dicht bij de realiteit kunnen komen". De video kruipt inmiddels naar een miljoen views.