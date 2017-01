Romeo Chris Van Tongelen gaat scheiden

Stijn Van Hove

Brigitte en Chris met hun dochter Lila-Jane en (stief)zoon Ian Thomas. © ISOPIX.

Chris Van Tongelen (48) en Brigitte Derks (50) zijn niet langer man en vrouw. Het acteurskoppel was tien jaar getrouwd, maar zette recent de scheiding in en gaat met onderlinge toestemming uit elkaar. "Het was op. Ze waren uit elkaar gegroeid", aldus hun adviseur Kris Bloemen.

Veertien jaar lang waren ze een graag gezien koppel op events en rode lopers. Tien jaar lang als man en vrouw en de voorbije jaren ook vaak in het gezelschap van Brigittes zoon Ian Thomas. Maar nu scheiden hun wegen. Romeo Chris Van Tongelen en de Nederlandse actrice Brigitte Derks gaan niet langer als koppel door het leven. "Een precieze reden is er naar mijn weten niet", aldus Kris Bloemen. "Chris en Brigitte zijn uit elkaar gegroeid. Dat Brigitte erg lang met Ian Thomas in Amerika heeft gewoond om er zijn carrière te ondersteunen, heeft hun relatie waarschijnlijk geen deugd gedaan. Dat staat wel vast."



Beide partners doen er nu alles aan om de echtscheiding zo vlot en sereen mogelijk af te handelen in functie van hun tienjarige dochter Lila-Jane. "Dat is hun grootste prioriteit", klinkt het. "Alles verloopt in een vriendschappelijke sfeer en beiden willen een zo goed mogelijke regeling voor hun dochter treffen. Zij staat voorop."



