Roofoverval Kim Kardashian: drie verdachten aangeklaagd

Door: redactie

12/01/17 - 20u56 Bron: DPA, AFP

Kim Kardashian, gisteren op LAX Airport in Los Angeles. © photo news.

Het Franse gerecht heeft drie verdachten aangeklaagd na de roofoverval op de Amerikaanse celebrity Kim Kardashian (36). Onder hen ook een 63-jarige man die aan de overval in een Parijs luxehotel afgelopen oktober zou hebben deelgenomen. Dat meld Franse media. Een officiële bevestiging is voorlopig niet te krijgen.

Een 64-jarige wordt onder andere heling tenlastegelegd. Hij zou bij de verkoop van de dure juwelen van de realityster tussenbeide zijn gekomen.



De vermoedelijke daders hadden de echtgenote van rapper Kanye West met een wapen bedreigd, gekneveld en juwelen ter waarde van rond de 9 miljoen euro buitgemaakt. De derde verdachte is 44 jaar oud en zou de daders over de agendaplannen van Kardashian ingelicht hebben.



Eerder werd in gerechtelijke kringen vernomen dat de politie vier andere arrestanten had vrijgelaten. Van de oorspronkelijk 17 lieden in voorlopige hechtenis zitten nu nog negen mannen en een vrouw in de cel. Onder hen ook de broer van een chauffeur van een VIP-transportbedrijf, dat volgens de Franse media door de familie Kardashian werd gebruikt. De chauffeur zelf was begin deze week ook opgepakt, maar inmiddels terug vrijgelaten.



De Franse speurders hadden begin deze week de 17 verdachten in de grote omgeving van Parijs en in Zuid-Frankrijk bij de kraag gevat.